«Зенит» предлагал Оздоева московскому топ-клубу

Хавбек сборной России и петербургского «Зенита» Магомед Оздоев мог продолжить карьеру в столичном ЦСКА, об этом сообщается на страницах Metaratings.ru.

По данным источника, «сине-бело-голубые» предлагали «армейцам» подписать полузащитника, однако московский клуб не захотел приобретать 29-летнего футболиста.

Трудовой договор Магомеда с петербуржцами рассчитан до окончания текущего сезона. Он защищает цвета «Зенита» с августа 2018 года.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Оздоев принял участие в четырех поединках, не отметившись голевыми действиями.