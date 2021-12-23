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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» предлагал Оздоева московскому топ-клубу

23 Декабря 2021 • 12:51 Комментировать

Хавбек сборной России и петербургского «Зенита» Магомед Оздоев мог продолжить карьеру в столичном ЦСКА, об этом сообщается на страницах Metaratings.ru.

По данным источника, «сине-бело-голубые» предлагали «армейцам» подписать полузащитника, однако московский клуб не захотел приобретать 29-летнего футболиста.

Трудовой договор Магомеда с петербуржцами рассчитан до окончания текущего сезона. Он защищает цвета «Зенита» с августа 2018 года.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Оздоев принял участие в четырех поединках, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Магомед Оздоев
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