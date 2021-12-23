17-летний голкипер Худяков - игрок месяца в «Локомотиве»

Страж ворот московского «Локомотива» Даниил Худяков стал лучшим футболистом команды в декабре. Об этом сообщается на официальном сайте столичного коллектива.

За 17-летнего голкипера проголосовали 43% болельщиков. Вторым в опросе стал хавбек Константин Марадишвили (24,3%), а топ-3 замкнул полузащитник Дмитрий Баринов, набравший 15,1 процента.

В декабре Худяков принял участие в трех встречах за «железнодорожников». Московская команда уступила «Уралу» (0:1) и победила «Уфу» (2:0) в Премьер-лиге, а также минимально проиграла «Марселю» (0:1) в групповом раунде Лиги Европы.