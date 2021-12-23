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Тедеско сравнил составы «Спартака» и «РБ Лейпцига»

23 Декабря 2021 • 10:19 Комментировать (2)

Наставник «РБ Лейпцига» Доменико Тедеско сравнил состав своей нынешней команды с игроками, выступающими за московский «Спартак».

«В «РБ Лейпциге» собран отличный состав. Что же касается «Спартака», то в этом клубе тоже есть качественные футболисты, например, Виктор Мозес», - поведал немецкий специалист в интервью Sportbuzzer.

Напомним, что Доменико тренировал «красно-белых» с октября 2019 по май 2021 года. Пост главного тренера команды из Лейпцига Тедеско занял две недели назад. Стороны заключили трудовое соглашение до середины 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Reich83
23 Декабря 2021 в 12:12
Молодец, Доменико, наконец, сказал правду))
старый ХЬЮ
23 Декабря 2021 в 10:32
Вот вам и ответ на все вопросы от Тедеско.
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