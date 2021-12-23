Тедеско сравнил составы «Спартака» и «РБ Лейпцига»

Наставник «РБ Лейпцига» Доменико Тедеско сравнил состав своей нынешней команды с игроками, выступающими за московский «Спартак».

«В «РБ Лейпциге» собран отличный состав. Что же касается «Спартака», то в этом клубе тоже есть качественные футболисты, например, Виктор Мозес», - поведал немецкий специалист в интервью Sportbuzzer.

Напомним, что Доменико тренировал «красно-белых» с октября 2019 по май 2021 года. Пост главного тренера команды из Лейпцига Тедеско занял две недели назад. Стороны заключили трудовое соглашение до середины 2023 года.