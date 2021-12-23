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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Айртон женился, Кержаков покоряет горы, Чалов кайфует на курорте: Как игроки и тренеры РПЛ проводят зимний отпуск

23 Декабря 2021 • 10:16 Комментировать (2)

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» показывает, как восстанавливают свои силы после тяжелой первой части сезона футболисты и тренеры клубов российской Премьер-лиги.

Хавбек «Краснодара» Гжегож Крыховяк наблюдал за гориллами.

«Солнечный Иссык-Куль радует солнцем» – полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов не смог обойтись без тавтологии в своём посте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Il'zat Akhmetov (@i.akhmetov77)

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун летал в самолёте с большой собакой.

Защитник «Спартака» Айртон провёл со своей избранницей церемонию бракосочетания.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ayrton Lucas ⚡️ (@ayrton97_)

Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов посетил день рождения мамы.

Хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа махнул на мексиканский остров Косумель, что в Карибском море.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от CRISTHIAN (@cristhian_noboa)

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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов наслаждается традиционными атрибутами райского отдыха.

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поехал с семьёй тоже на зарубежный морской курорт.

Защитник «Зенита» Деян Ловрен покормил оленей.

Форвард «Рубина» Иван Игнатьев предпочитает на Мальдивах бассейн, а не море.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ivan Ignatev (@ignatev1013)

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков покорял Чёрную пирамиду – вершину в хребте Аибга, недалеко от Красной Поляны.

Наставник «Ахмата» Андрей Талалаев пробил высоту 2200 метров над уровнем моря.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков РПЛ Фёдор Чалов Айртон
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
KLINSMANN
23 Декабря 2021 в 10:26
Молодцы)
crocodile
23 Декабря 2021 в 11:40
могут, согласен.
особенно Мокцим и его братка на фото с Крыховяком)
ты тоже будешь молодцом, када у меня появицца возможность редактирования страницы
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