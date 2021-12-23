Айртон женился, Кержаков покоряет горы, Чалов кайфует на курорте: Как игроки и тренеры РПЛ проводят зимний отпуск

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» показывает, как восстанавливают свои силы после тяжелой первой части сезона футболисты и тренеры клубов российской Премьер-лиги.
Хавбек «Краснодара» Гжегож Крыховяк наблюдал за гориллами.
«Солнечный Иссык-Куль радует солнцем» – полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов не смог обойтись без тавтологии в своём посте.
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун летал в самолёте с большой собакой.
Защитник «Спартака» Айртон провёл со своей избранницей церемонию бракосочетания.
Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов посетил день рождения мамы.
Хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа махнул на мексиканский остров Косумель, что в Карибском море.
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов наслаждается традиционными атрибутами райского отдыха.
Вратарь «Динамо» Антон Шунин поехал с семьёй тоже на зарубежный морской курорт.
Защитник «Зенита» Деян Ловрен покормил оленей.
Форвард «Рубина» Иван Игнатьев предпочитает на Мальдивах бассейн, а не море.
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков покорял Чёрную пирамиду – вершину в хребте Аибга, недалеко от Красной Поляны.
Наставник «Ахмата» Андрей Талалаев пробил высоту 2200 метров над уровнем моря.
Кирилл Иванцов
особенно Мокцим и его братка на фото с Крыховяком)
ты тоже будешь молодцом, када у меня появицца возможность редактирования страницы
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