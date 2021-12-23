«Локомотив» повесил ценник на Смолова, форвардом интересуются в Испании

Нападающий Фёдор Смолов может покинуть московский «Локомотив» этой зимой. Как сообщают журналисты Metaratings.ru, «железнодорожники» уже определились с суммой, которую хотят выручить с продажи 31-летнего футболиста.

«Локо» отпустит форварда в другой клуб, если за него заплатят три миллиона евро. Контракт игрока с москвичами рассчитан до конца текущего сезона.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Смолов принял участие в 15 встречах. Нападающий записал на свой счет семь забитых мячей (один – с пенальти).

Ранее в СМИ сообщалось, что Фёдор может вернуться в испанский чемпионат. Он имеет опыт выступлений за «Сельту».