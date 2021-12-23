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«Превращаются в среднюю команду»: Ловчев раскритиковал трансферы «Спартака»

23 Декабря 2021 • 09:30 Комментировать

Экс-игрок сборной СССР и столичного «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о трансферной политике руководства «красно-белых». Ловчев остался недоволен последними подписаниями клуба.

«Когда приобретают Хлусевича, соотечественника Боба Марли [Шамар Николсон – прим. редакции] и так далее… Тогда я понимаю, что это все далеко от тех задач, которые нам объявляют. «Спартак» превращается в среднюю команду», - заявил эксперт в эфире телеканала «Матч Премьер».

Московский клуб провально провел первую половину сезона в российской Премьер-лиге. «Красно-белые» ушли на зимний перерыв на девятом месте в турнирной таблице.

В связи с неудовлетворительным результатом в чемпионате России был уволен с поста главного тренера команды Руй Витория. Освободившееся место занял итальянец Паоло Ваноли, ранее работавший помощником Антонио Конте.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев
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