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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Английский клуб интересуется футболистом ЦСКА

23 Декабря 2021 • 09:18 Комментировать

Хорватский хавбек Кристиян Бистрович близок к уходу из московского ЦСКА в зимнее трансферное окно. По сообщениям Metaratings.ru, у футболиста есть вариант продолжения карьеры на Туманном Альбионе.

Заинтересованность в услугах полузащитника проявляет клуб из Чемпионшипа, название которого не раскрывается. Британцы готовы арендовать игрока у ЦСКА до завершения сезона-2021/2022.

В прошлом сезоне Бистрович выступал на правах аренды в Турции. Он провел 20 матчей за «Касымпашу» и сделал четыре ассиста.

В этом сезоне РПЛ хорват сыграл восемь матчей, забил два гола и отдал результативный пас.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кристиян Бистрович
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