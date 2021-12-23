Английский клуб интересуется футболистом ЦСКА

Хорватский хавбек Кристиян Бистрович близок к уходу из московского ЦСКА в зимнее трансферное окно. По сообщениям Metaratings.ru, у футболиста есть вариант продолжения карьеры на Туманном Альбионе.

Заинтересованность в услугах полузащитника проявляет клуб из Чемпионшипа, название которого не раскрывается. Британцы готовы арендовать игрока у ЦСКА до завершения сезона-2021/2022.

В прошлом сезоне Бистрович выступал на правах аренды в Турции. Он провел 20 матчей за «Касымпашу» и сделал четыре ассиста.

В этом сезоне РПЛ хорват сыграл восемь матчей, забил два гола и отдал результативный пас.