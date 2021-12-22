Агент форварда Эрика Ботхейма Джим Сольбакен в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал переход своего клиента в «Краснодар».

- Не буду скрывать, было много команд, которые были очень заинтересованы в моем клиенте. Но чем больше мы общались с «Краснодаром», тем лучше понимали философию команды, понимали, чего клуб хочет, и поэтому становились ближе к такому решению. Мне было очень приятно работать со всеми сотрудниками команды. «Краснодар» показал себя, как очень профессиональный клуб, который идеально ведет дела. Мне было очень приятно вести переговоры, и сейчас я рад, что они прошли успешно.

Ольга Ермакова