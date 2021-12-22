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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская: «Я считаю себя далеко не худшим президентом»

22 Декабря 2021 • 21:58 Комментировать (1)

Бывшая руководительница «Локомотива» Ольга Смородская поделилась своим мнением касательно того, кого в России можно считать лучшим президентом в футбольной среде. Она отметила, что на данный момент положительно стоит оценить лишь деятельность питерского «Зенита», лестно отозвавшись об Александре Медведеве.

На вопрос, считает ли Смородская себя одной из лучших менеджеров, в интервью для «РБ Спорт» она ответила следующее: «Вы знаете, я действовала только в интересах «Локомотива» и российского футбола. Принесла много пользы нашему футболу. Я считаю себя далеко не худшим президентом».

Интересно, что экс-чиновница отказалась комментировать кандидатуру нынешнего президента «Спартака» Леонида Федуна.

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Евро-Футбол.Ру,
Ольга Смородская
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Комментарии (1)
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jUMPER
22 Декабря 2021 в 22:21
ай...олинька.. тибе до серава кардинала ЗаремЫ..как до луны...)))
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