Смородская: «Я считаю себя далеко не худшим президентом»

Бывшая руководительница «Локомотива» Ольга Смородская поделилась своим мнением касательно того, кого в России можно считать лучшим президентом в футбольной среде. Она отметила, что на данный момент положительно стоит оценить лишь деятельность питерского «Зенита», лестно отозвавшись об Александре Медведеве.

На вопрос, считает ли Смородская себя одной из лучших менеджеров, в интервью для «РБ Спорт» она ответила следующее: «Вы знаете, я действовала только в интересах «Локомотива» и российского футбола. Принесла много пользы нашему футболу. Я считаю себя далеко не худшим президентом».

Интересно, что экс-чиновница отказалась комментировать кандидатуру нынешнего президента «Спартака» Леонида Федуна.