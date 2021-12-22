Азмун признан лучшим игроком года в России по версии тренеров, Дзюбы не оказалось в топ-5

Стали известны результаты голосования среди профессиональных тренеров за звание лучшего футболиста года в России. Своими предпочтениями поделились ряд наставников клубов РПЛ, которые определяли рейтинг из топ-5 игроков по их мнению.

Опрос проводил «Спорт-Экспресс», а в общей сложности учитывались голоса 16 специалистов. Как итог, больше всех очков набрал нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Вслед за ним расположились Игорь Акинфеев из ЦСКА и Александр Головин, представляющий «Монако».

Примечательно, что в пятерке лучших не оказалось Артёма Дзюбы – экс-капитан национальной сборной расположился лишь на шестом месте. К слову, в топ-10 списка попали сразу четыре игрока питерского клуба.