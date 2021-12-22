Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Азмун признан лучшим игроком года в России по версии тренеров, Дзюбы не оказалось в топ-5

22 Декабря 2021 • 21:15 Комментировать (1)

Стали известны результаты голосования среди профессиональных тренеров за звание лучшего футболиста года в России. Своими предпочтениями поделились ряд наставников клубов РПЛ, которые определяли рейтинг из топ-5 игроков по их мнению.

Опрос проводил «Спорт-Экспресс», а в общей сложности учитывались голоса 16 специалистов. Как итог, больше всех очков набрал нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Вслед за ним расположились Игорь Акинфеев из ЦСКА и Александр Головин, представляющий «Монако».

Примечательно, что в пятерке лучших не оказалось Артёма Дзюбы – экс-капитан национальной сборной расположился лишь на шестом месте. К слову, в топ-10 списка попали сразу четыре игрока питерского клуба.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Игорь Акинфеев Артём Дзюба Сердар Азмун Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
jUMPER
22 Декабря 2021 в 22:27
ай...пичалька..а как жы оскараносиц шурик сабалёф...))) апеть мима иво таланту прошли...))) эх ни любити вы тиатар
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Декабря
22:52 · Россия. Премьер-лига
Агент Ботхейма: «Краснодар» показал себя, как очень профессиональный клуб, который идеально ведёт дела» эксклюзив
21:58 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Я считаю себя далеко не худшим президентом» 1
21:15 · Россия. Премьер-лига
Азмун признан лучшим игроком года в России по версии тренеров, Дзюбы не оказалось в топ-5 1
20:45 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Краснодара» Ботхейм назвал РПЛ «крупной лигой»
20:14 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» подписал форварда «Будё-Глимта» Ботхейма – официально официально
20:07 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили – об интервью Дзюбы: «Он проявил качества настоящего россиянина»
19:51 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба: «Кривой», «деревянный» - называйте как угодно, но я за три года забил и отдал больше всех» 1
19:30 · Россия. Премьер-лига
Венгерский журналист: «Черчесов - хороший выбор, как когда-то был Ребров» эксклюзив
19:26 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба рассказал, когда он плачет 1
18:21 · Россия. Премьер-лига
​Хавбека «Локомотива» Куликова прооперировали
18:17 · Россия. Премьер-лига
Дзюба: «Мечта, наверное, всё равно - сборная» 1
18:08 · Россия. Премьер-лига
Дзюба: «Нет смысла что-то доказывать определенным людям, бесполезно»
17:21 · Россия. Премьер-лига
​В «Нижнем Новгороде» сообщили о предложении Жиркову
16:47 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» прокомментировали информацию о том, что Витория не может комментировать свою отставку
16:20 · Россия. Премьер-лига
​Футболистка сборной России перешла в «Челси»
Все новости
Рекомендуем