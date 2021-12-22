Кавазашвили – об интервью Дзюбы: «Он проявил качества настоящего россиянина»

В среду в сети было опубликовано интервью нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, в котором футболист прямо ответил на многие контроверсийные вопросы, в частности касающиеся сборной России и его взаимоотношений с тренером Валерием Карпиным.

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что экс-капитан национальной команды удивил такой решительностью и открытостью.

«Я очень счастлив, что Дзюба наконец образумился и проявил качества настоящего россиянина. Видимо, Дзюбе пришлось немного поднапрячься и снять с себя тяготы мстительного характера, которые до этого часто просвечивались в его действиях против Карпина», - прокомментировал эксперт в разговоре с «РБ Спорт».

Помимо этого, он отметил, что на данный момент в распоряжении тренерского штаба сборной нет исполнителей уровня Дзюбы.