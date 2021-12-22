​Дзюба: «Кривой», «деревянный» - называйте как угодно, но я за три года забил и отдал больше всех»

Футболист «Зенита» Артём Дзюба высказался по поводу игровых показателей, которые он демонстрирует в последние годы.

«За три последних года я забил и отдал больше всех. «Кривой», «деревянный», «русский буратино» - называйте как угодно, но я это делаю», - рассказал Дзюба.

Если брать текущий сезон, то на счету Артёма Дзюбы десять голов и девять ассистов в 24 играх за «Зенит» в различных турнирах. Питерцы лидируют в российской Премьер-лиге после 18 сыгранных туров. Также «сине-бело-голубые» пробились в плей-офф Лиги Европы. В стыковом раунде питерцев ждёт дуэль с «Бетисом» за право выйти в 1/8 финала.