Ведущий венгерский журналист Молнар Матьяс поделился мыслями о назначении Станислава Черчесова в «Ференцварош».

Почему «Ференцварош» пошел на смену тренера?

Петер Штёгер пришел в команду после очень успешного тренера Сергея Реброва. Получить такое наследие с одной стороны хорошо, но иногда в этом может быть и опасность. Клуб вышел в групповой этап Лиги Европы, но там выступила команда слабо. Да и в чемпионате Венгрии есть проблемы. Кроме того, доносилась информация, что не все спокойно в раздевалке. Между игроками возникали действительно очень серьезные споры, которые не мог потушить главный тренер.

Как вы относитесь к назначению Черчесова?

Мое личное мнение основано на его карьере вратаря. Я был большим болельщиком «Динамо» Дрезден, и мне очень запомнился Черчесов, как несгибаемый вратарь. После этого он добился больших успехов в России, а в Польше с «Легией» стал чемпионом. Также мы следили за его карьерой в сборной России и прекрасно видели, что он тренер с хорошей тактической выучкой, а еще с «жесткой рукой». Я думаю, что это хороший выбор, как когда-то был Ребров. Думаю, что он за счет своего авторитета наведет порядок в команде!

Какие у него перспективы?

В Венгрии и сегодня это все широко обсуждается. В чемпионате Венгрии у «Ференцвароша» самая сильная команда, поэтому выиграть титул - задача-минимум. Это от него ждут, как бы по умолчанию. С выступлениями на международном уровне все сложнее. Я думаю, что клуб должен сделать несколько сильных трансферов, чтобы усилить конкуренцию между футболистами. Они должны понимать, что такое играть за «Ференцварош». Мне кажется, что назначение Черчесова и его авторитет могут подтолкнуть действительно очень сильных игроков к переходу в команду.