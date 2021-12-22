​Дзюба рассказал, когда он плачет

Обсуждаемый российский футболист Артём Дзюба в программе «Больше спорта» в YouTube рассказал о ситуациях, в которых он может заплакать.

По словам Дзюбы, однажды он пустил слезу во время просмотра детского анимационного фильма «Кунг-фу панда», из-за чего над ним подшучивали друзья.

Также футболист рассказал, что может заплатить во время прочтения книг.

«Я очень люблю читать книги, и бывают моменты, когда слёзы ручьём – ты же это не контролируешь. У меня потом вся книга в слюнях», - поделился Дзюба.

В сезоне 2021/2022 Артём Дзюба провёл за «Зенит» 24 матча. В них нападающий записал на свой счёт десять голов и девять результативных передач на партнёров.