​Хавбека «Локомотива» Куликова прооперировали

Пресс-служба «Локомотива» сообщила о том, что полузащитник команды Даниил Куликов был прооперирован. Хирургическое вмешательство, которое проводилось в одной из клиник Германии, прошло успешно.

В ближайшее время Даниил Куликов вернётся в Москву и начнёт восстановление, которое, по прогнозам, будет проходить шесть недель.

Напомним, что Даниил Куликов в последний раз выходил на поле в начале ноября. После этого он уходил в лазарет. На портале transfermarkt указано, что у 23-летнего футболиста имеются проблемы с коленом.

В сезоне 2021/2022 Даниил Куликов провёл 16 матчей во всех турнирах.