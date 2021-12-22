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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба: «Мечта, наверное, всё равно - сборная»

22 Декабря 2021 • 18:17 Комментировать (1)

Форвард «Зенита» Артём Дзюба на канале в YouTube «Больше Спорта» поделился своими целями на будущее.

- Ты лучший бомбардир, какие еще цели перед собой ставишь?

- Приятно, конечно, стать лучшим бомбардиром Премьер-лиги, это большое достижение. Мечта, наверное, все равно - сборная. У меня одинаково с Кержаковым, по 30 мячей. Один гол, и я на первом месте, но как будет, я не знаю. Хотелось бы еще в сборной поиграть.

- Будет от тебя зависеть или нет?

- Не от меня зависит, к сожалению, наверное. Вообще от меня ничего не зависит, как бы я не играл. Я не думаю, я уверен. Не надо забивать еще Лигу чемпионов, побольше бы забить. Хотя я вроде  бы  и там больше всех забил, но побольше бы оторваться, было бы неплохо. А в целом, как можно больше еще трофеев зацепить.

- За эту команду, за «Зенит»?

- Пока да, дальше время покажет, могу только предполагать. Мне кажется, я готов, что закончится карьера, но пока у меня есть силы и огромное желание. Терять этот двайв я не готов. Ощущение противостояния, трибуны, неважно свои или чужие. Ощущение нервозности перед игрой, выходишь, а если забиваешь гол, вообще улетаешь куда-то.

- А возраст чувствуешь?

- Пока нет.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
id152079006
22 Декабря 2021 в 18:48
дзюба, какие ещё у тебя могут быть трофеи, кроме гарантированного чемпионства в ЧР?
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