Дзюба: «Мечта, наверное, всё равно - сборная»

Форвард «Зенита» Артём Дзюба на канале в YouTube «Больше Спорта» поделился своими целями на будущее.

- Ты лучший бомбардир, какие еще цели перед собой ставишь?

- Приятно, конечно, стать лучшим бомбардиром Премьер-лиги, это большое достижение. Мечта, наверное, все равно - сборная. У меня одинаково с Кержаковым, по 30 мячей. Один гол, и я на первом месте, но как будет, я не знаю. Хотелось бы еще в сборной поиграть.

- Будет от тебя зависеть или нет?

- Не от меня зависит, к сожалению, наверное. Вообще от меня ничего не зависит, как бы я не играл. Я не думаю, я уверен. Не надо забивать еще Лигу чемпионов, побольше бы забить. Хотя я вроде бы и там больше всех забил, но побольше бы оторваться, было бы неплохо. А в целом, как можно больше еще трофеев зацепить.

- За эту команду, за «Зенит»?

- Пока да, дальше время покажет, могу только предполагать. Мне кажется, я готов, что закончится карьера, но пока у меня есть силы и огромное желание. Терять этот двайв я не готов. Ощущение противостояния, трибуны, неважно свои или чужие. Ощущение нервозности перед игрой, выходишь, а если забиваешь гол, вообще улетаешь куда-то.

- А возраст чувствуешь?

- Пока нет.