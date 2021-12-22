Дзюба: «Нет смысла что-то доказывать определенным людям, бесполезно»

Форвард «Зенита» Артём Дзюба на канале в YouTube «Больше Спорта» покритиковал журналистов.

- В глубине души, наверное, я понял, что мне все равно. Нет смысла что-то доказывать определенным людям, бесполезно. Ты все равно для них будешь какой-то не такой и плохой.

- У тебя выдержка, но ты как ответишь, то мало не покажется.

- Мне всегда есть много что сказать, но я всегда себя очень сдерживаю, потому что у нас люди в принципе не привыкли к определенной правде. Есть конструктивная критика, а есть просто разговор ни о чем.

Это как мимо журналистов пройдешь: «козел», «скотина», «не ценит наш труд». Подойдешь, поболтаешь, они так: «болтун», «рот не закрывается». Это невозможно.

У нас не забил - безобразный матч, забил - великолепный. А можно просто играть безобразно и забить гол, а можно играть великолепно и не забить. Это футбол.