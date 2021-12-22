​В «Нижнем Новгороде» сообщили о предложении Жиркову

Юрий Жирков в зимнее трансферное окно может обрести клуб – интерес к опытному футболисту проявляет «Нижний Новгород».

Равиль Измайлов, являющийся генеральным директором нижегородцев, рассказал «Спорт-Экспрессу» о том, что клуб уже сделал предложение Жиркову. В настоящий момент футболист думает.

Юрий Жирков находится без клуба уже полгода. По завершению сезона 2021/2022 истёк контракт игрока с «Зенитом». При этом Жирков неоднократно в своих интервью подчёркивал, что ещё хотел бы поиграть в футбол какой-то период времени.

Напомним, что летом Юрий Жирков был в заявке сборной России на чемпионат Европы, но в первом же матче получил травму.