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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Нижнем Новгороде» сообщили о предложении Жиркову

22 Декабря 2021 • 17:21 Комментировать

Юрий Жирков в зимнее трансферное окно может обрести клуб – интерес к опытному футболисту проявляет «Нижний Новгород».

Равиль Измайлов, являющийся генеральным директором нижегородцев, рассказал «Спорт-Экспрессу» о том, что клуб уже сделал предложение Жиркову. В настоящий момент футболист думает.

Юрий Жирков находится без клуба уже полгода. По завершению сезона 2021/2022 истёк контракт игрока с «Зенитом». При этом Жирков неоднократно в своих интервью подчёркивал, что ещё хотел бы поиграть в футбол какой-то период времени.

Напомним, что летом Юрий Жирков был в заявке сборной России на чемпионат Европы, но в первом же матче получил травму.

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Евро-Футбол.Ру,
Нижний Новгород Юрий Жирков Равиль Измайлов
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