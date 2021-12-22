​В «Спартаке» прокомментировали информацию о том, что Витория не может комментировать свою отставку

Неделю назад «Спартак» объявил об уходе Руя Витории с должности главного тренера команды. Владелец московского клуба Леонид Федун рассказывал, что клуб не объясняет отставку португальца из-за требования его юристов. Оказывается, что сам Руя Витория тоже не может давать комментарии по поводу своего увольнения в Москве.

«В договоре есть соответствующий пункт, который касается обеих сторон. Это обычная практика при соглашениях такого рода», - объяснил ситуацию Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» руководит пресс-службой. Слова Зеленова приводит «Спорт-Экспресс».

Добавим, что на следующий день после ухода Руя Витории «Спартак» подписал контракт с итальянцем Паоло Ваноли.