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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Спартаке» прокомментировали информацию о том, что Витория не может комментировать свою отставку

22 Декабря 2021 • 16:47 Комментировать

Неделю назад «Спартак» объявил об уходе Руя Витории с должности главного тренера команды. Владелец московского клуба Леонид Федун рассказывал, что клуб не объясняет отставку португальца из-за требования его юристов. Оказывается, что сам Руя Витория тоже не может давать комментарии по поводу своего увольнения в Москве.

«В договоре есть соответствующий пункт, который касается обеих сторон. Это обычная практика при соглашениях такого рода», - объяснил ситуацию Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» руководит пресс-службой. Слова Зеленова приводит «Спорт-Экспресс».

Добавим, что на следующий день после ухода Руя Витории «Спартак» подписал контракт с итальянцем Паоло Ваноли.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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