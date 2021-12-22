Ральф Рангник позвал к себе в штаб аналитика Эвана Шарпа. На официальном сайте «Манчестер Юнайтед» была размещена информация о назначении шотландца.

Ранее Эван Шарп трудился в «Локомотиве», где Ральф Рангник возглавлял спортивный сектор с июля по декабрь. После этого немец перебрался в «Манчестер Юнайтед». Он принял команду до конца текущего сезона, а затем перейдёт на должность консультанта.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. При этом команда Ральфа Рангника пропустила два последних матча из-за вспышки коронавируса в своих рядах.