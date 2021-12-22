​Бабаев рассказал о решении более богатых клубов РПЛ помочь другим

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сказал несколько слов журналистам по поводу ситуации с распределением средств между клубами РПЛ. Этот вопрос обсуждался в среду в ходе общего собрания.

- Правда ли, что богачи перетягивают на свою сторону одеяло, желая ещё больше денег заработать? – вопрос Бабаеву.

- Нет, наоборот. Клубы согласились увеличить процент средств, которые распределяются в равных частях. Раньше большая часть средств распределялась в зависимости от занятого места, а теперь большая часть распределяется поровну. Это связано с тем, что нужно помочь клубам, которые находятся во второй части таблицы и имеют проблемы с финансами, - сказал представитель ЦСКА.