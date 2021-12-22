Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» рассказал о планах на зиму

22 Декабря 2021 • 15:40 Комментировать

На официальном сайте «Спартака» была опубликована информация о планах клуба на зиму. Основная команда выходит из отпуска 12 января. На протяжении четырёх дней футболисты будут проходить углублённое обследование и тренироваться на базе рядом с «Открытие Ареной».

Дальше команда Паоло Ваноли отправится на учебно-тренировочные сборы в Дубай. Первый сбор там пройдёт с 17 по 29 января, а второй – с 1 по 12 февраля.

Во время первых двух сборов в ОАЭ «Спартак» проведёт ряд контрольных игр. 28 января «красно-белые» сыграют со словацким «Слованом». Также планируются игры 2, 5, 8 и 11 февраля, но имена соперников пока не известны.

Подготовка ко второй части сезона продолжится на третьем сборе. Где и в какие даты он пройдёт, пока неизвестно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Декабря
16:47 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» прокомментировали информацию о том, что Витория не может комментировать свою отставку
16:20 · Россия. Премьер-лига
​Футболистка сборной России перешла в «Челси»
16:12 · Россия. Премьер-лига
​Аналитик сменил «Локомотив» на «Манчестер Юнайтед» вслед за Рангником официально
15:48 · Россия. Премьер-лига
​Бабаев рассказал о решении более богатых клубов РПЛ помочь другим
15:40 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» рассказал о планах на зиму
15:18 · Россия. Премьер-лига
​Клубы РПЛ поддержали поправку в регламент, позволяющую откладывать запрет на регистрацию новичков
15:12 · Россия. Премьер-лига
​РПЛ назвала причины дефицита бюджета
14:37 · Россия. Премьер-лига
​Бабаев прокомментировал возможное закрытие стадиона ЦСКА
13:59 · Россия. Премьер-лига
Дзюба: «Наверное, при Карпине меня в сборной не будет» 1
13:51 · Россия. Премьер-лига
Грулёв прокомментировал продление контракта с «Динамо»
13:42 · Россия. Премьер-лига
Дзюба: «Как меня не стало в сборной, оказалось, что я портил атмосферу, клоун» 6
13:28 · Россия. Премьер-лига
РПЛ приняла решение о переносе матчей 22-го тура
13:18 · Россия. Премьер-лига
«Он сказал, что топор войны зарыт»: Дзюба вспомнил о встрече с Карпиным 2
12:58 · Россия. Премьер-лига
Смородская - о заявлении Дзюбы: «Карпин решает, игрок какого плана ему нужен»
12:49 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Ларссон, Промес и Соболев не достойны играть в основе «Спартака», посмотрим, как проявит себя Николсон»
Все новости
Рекомендуем