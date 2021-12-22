​«Спартак» рассказал о планах на зиму

На официальном сайте «Спартака» была опубликована информация о планах клуба на зиму. Основная команда выходит из отпуска 12 января. На протяжении четырёх дней футболисты будут проходить углублённое обследование и тренироваться на базе рядом с «Открытие Ареной».

Дальше команда Паоло Ваноли отправится на учебно-тренировочные сборы в Дубай. Первый сбор там пройдёт с 17 по 29 января, а второй – с 1 по 12 февраля.

Во время первых двух сборов в ОАЭ «Спартак» проведёт ряд контрольных игр. 28 января «красно-белые» сыграют со словацким «Слованом». Также планируются игры 2, 5, 8 и 11 февраля, но имена соперников пока не известны.

Подготовка ко второй части сезона продолжится на третьем сборе. Где и в какие даты он пройдёт, пока неизвестно.