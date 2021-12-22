​Клубы РПЛ поддержали поправку в регламент, позволяющую откладывать запрет на регистрацию новичков

При обращениях в палату по разрешению споров клубу, к которому имеются финансовые претензии, в качестве обеспечительной меры запрещают регистрировать новичков до урегулирования вопроса. В среду на собрании РПЛ клубы уже не первый раз обсудили поправку, которая позволила бы откладывать решение о запрете на регистрацию игроков до того момента, пока вопрос не будет рассмотрен всеми органами. Целью поправки является исключение запрета на регистрацию игроков как безоговорочной меры и применение её избирательно – в исключительных случаях. Клубы поддержали это предложение, и теперь РПЛ передаст соответствующее обращение в РФС.