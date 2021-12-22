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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​РПЛ назвала причины дефицита бюджета

22 Декабря 2021 • 15:12 Комментировать

На официальном сайте Премьер-лиги России был опубликован пресс-релиз по итогам последнего общего собрания в 2021 году. Один из вопросов, который обсуждался на мероприятии, был сформировавшийся дефицит бюджета РПЛ. В пресс-релизе Лига раскрыла причины, по которым возник дефицит. Это выплаты ушедшим и уходящим сотрудникам, включая компенсации по отпускам, а также инвестиции в IT-инфраструктуру РПЛ.

Дыра в бюджете будет закрыта за счёт средств клубов РПЛ в равных долях. Эти выплаты будут компенсированы Лигой в будущем.

После первой части сезона лидером Премьер-лиги России является «Зенит».

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РПЛ
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