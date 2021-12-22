​Бабаев прокомментировал возможное закрытие стадиона ЦСКА

Стадион «ВЭБ Арена» может быть закрыт по решению суда. ЦСКА не согласовал с МВД проведение последнего матча в 2021 году против тульского «Арсенала». Судя по всему, у правоохранителей возникли вопросы по безопасности, учитывая массовые задержания фанатов после игры с «Зенитом» за использование пиротехники.

После общего собрания РПЛ, состоявшегося в среду, ситуацию прокомментировал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

«В процессе… Возможное закрытие стадиона на 90 дней? Будет заседание суда, протокол был отправлен. Послезавтра будет суд. Надеемся на адекватное решение. Мы взаимодействуем с правоохранительными органами в рабочем порядке», - сказал Бабаев журналистам.