Один трансфер на усиление: Кого «Спартак» купит зимой

Отставка Руя Витории с поста главного тренера «Спартака» и назначение на эту должность 49-летнего итальянского специалиста Паоло Ваноли – главное событие декабря в российском футболе. С приходом нового тренера от «красно-белых» ждут активных действий на трансферном рынке. Учитывая 15-очковое отставание от «Зенита», за чемпионство московский клуб уже бороться не будет, но в весенней части сезона будут и другие важные задачи – попадание в зону еврокубков и плей-офф Лиги Европы, где команда вступает в борьбу не с 1/16 финала, как «Зенит», а сразу с 1/8 финала. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разобралось, какие позиции «Спартаку» нужно усилить.

Зимний трансферный рынок в России начнёт работать лишь 26 января, но московский клуб уже проявляет активность в этом направлении. Не дожидаясь официального открытия, «Спартак» на внутреннем рынке нашёл усиление – подписал защитника Даниила Хлусевича («Арсенал» Тула) и голкипера Илью Свинова («Факел»). Также «красно-белые» договорились с бразильским «Шарлеруа» о трансфере 24-летнего ямайского нападающего Шамара Николсона. «Спартак» уже анонсировал в своём «Твиттере» подписание Николсона, но официально о переходе будет сообщено позже. Ямайский форвард в чемпионате Бельгии забил 13 мячей в 18 матчах в этом сезоне и занимает третье место в бомбардирской гонке, а в 29 матчах за свою сборную отметился 10 голами. Николсон – это не обязательно конкурент Соболёва в стартовом составе. Учитывая скорость Шамара, они могли бы сыграть в атаке и вдвоём. Какие позиции ещё нужно усилить?

Левый защитник

Айртон – один из лучших в команде по отборам (1,9 в среднем за игру), но в оборонительной линии он кажется слабым звеном. Скорость бразильца полезна, когда нужно разгонять атаку, но в завершающей стадии он мало чем помогает. Айртон теряется как в атаке, так и в защите. Неоднократно можно было увидеть, как Джикия на повышенных тонах разговаривает с Айртоном. С таким фланговым защитником «красно-белым» будет сложно пройти хотя бы один раунд в плей-офф Лиги Европы. Трансферная стоимость 24-летнего бразильца – 5 млн евро. То есть на его продаже можно заработать. К тому же «Спартак» близок к подписанию 21-летнего Леона Классена из «Тироля», который как раз играет на позиции левого защитника. Этот немец с российскими корнями уже играл в юношеских сборных России. Его «Тироль» – один из аутсайдеров австрийской лиги, но Леон выглядит здорово – на его счету 6 ассистов в сезоне-2021/22.

Опорник

Связку Умяров – Литвинов какое-то время расхваливали. Повлияло то, что Умяров забил победный гол «Локомотиву», а Литвинов – «Ростову». Что же касается действий на оборону, возникает много вопросов. В желании парням не откажешь, но скорости им не хватает. А если нет скорости, тогда начинаются фолы, ведь чисто отобрать мяч не получается. В среднем за матч Умяров 1,8 раз нарушает правила, а Литвинов – 1,4. Альтернативы в команде им нет. Зобнин – не опорный полузащитник, а «восьмёрка» или даже «десятка». Потенциал Хендрикса в Москве не раскрыт, а Игнатов показал свою несостоятельность играть в середине поля.

«Десятка»

Промес и Ларссон проводят слабый сезон. У голландца есть личные проблемы, мешающие ему сосредоточиться на футболе. На Промеса завели уголовное дело, а главный тренер сборной Нидерландов заявил, что из-за этого не будет вызывать футболиста в расположение национальной команды. А вот действия Ларссона на поле понять непросто – открывается не в тех зонах, где нужно, теряет мяч и делает ненужные движения. У него было неплохое взаимодействие с Понсе, но стоило партнёру травмироваться, как всё пошло под откос. С такой игрой, как сейчас, Ларссон не будет попадать в заявку сборной Швеции.

«Спартаку» нужно зимой усилить три позиции. Способны ли «красно-белые» на это? Есть большие сомнения. Дело в том, что зимой выбор футболистов скудный, если сравнивать с летним трансферным окном. Лучше уж потерпеть полсезона в случае отсутствия толковых игроков на рынке, нежели брать таких персонажей, как Кофрие.

Владислав АВРАМЕНКО