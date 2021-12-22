​Дзюба – самый упоминаемый спортсмен России в 2021 году

Форвард «Зенита» Артём Дзюба был наиболее упоминаемым спортсменом России в уходящем 2021 календарном году. Об этом говорится в исследовании компании «Медиалогия», которое проводилось с января по декабрь.

Артём Дзюба расположился на вершине рейтинга с показателем в 105 834 сообщения. Вторая позиция у известного бойца Хабиба Нурмагомедова – 63 807, а тройку замыкает теннисист Даниил Медведев – 62 261.

В топ-10 также вошли Александр Овечкин, Андрей Рублёв, Алексей Миранчук, Александр Соболев, Александр Головин, Александр Большунов и Георгий Джикия.

Добавим, что Артём Дзюба не играл за сборную России после назначения главным тренером Валерия Карпина.

«Не против сделать шаг навстречу»: Дзюба хочет вернуться в сборную России

Дзюба: «Наверное, при Карпине меня в сборной не будет»

«Он сказал, что топор войны зарыт»: Дзюба вспомнил о встрече с Карпиным