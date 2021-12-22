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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дзюба – самый упоминаемый спортсмен России в 2021 году

22 Декабря 2021 • 14:15 Комментировать (3)

Форвард «Зенита» Артём Дзюба был наиболее упоминаемым спортсменом России в уходящем 2021 календарном году. Об этом говорится в исследовании компании «Медиалогия», которое проводилось с января по декабрь.

Артём Дзюба расположился на вершине рейтинга с показателем в 105 834 сообщения. Вторая позиция у известного бойца Хабиба Нурмагомедова – 63 807, а тройку замыкает теннисист Даниил Медведев – 62 261.

В топ-10 также вошли Александр Овечкин, Андрей Рублёв, Алексей Миранчук, Александр Соболев, Александр Головин, Александр Большунов и Георгий Джикия.

Добавим, что Артём Дзюба не играл за сборную России после назначения главным тренером Валерия Карпина.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Александр Овечкин Алексей Миранчук Александр Головин Георгий Джикия Хабиб Нурмагомедов Александр Соболев
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
overkill666
22 Декабря 2021 в 15:24
дык кого еще чаще всех посылали на три буквы в этом году? популярность, она такая...
Spirit
22 Декабря 2021 в 15:06
туалетная бумага тоже нужна каждый день!
ARTUR
22 Декабря 2021 в 14:59
Я бы фамилию Дзюбы вообще посоветовал бы как можно реже упоминать , ибо после этого хочется перекреститься и помыть руки. Особо омерзительно когда его ставят на один уровень с Хаббибом, тенисом не интересуюсь поэтому ничего не скажу за Даниила , просто если по спорту его упоминали бы ,то Дзюба обычный игрок ,я бы даже сказал очень серый и посредственный , ну а если вы свалили как всегда все в одну кучу ,то и сравнивайте его с другими кучками ,благо кучек дофига ,Бузовы, Маргирштерны , и им подобные .
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