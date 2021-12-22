Дзюба: «Наверное, при Карпине меня в сборной не будет»

Центральный нападающий Артём Дзюба, выступающий на клубном уровне за петербургский «Зенит», допускает, что не получит вызова в национальную команду, пока ее тренирует Валерий Карпин.

«Меня не будет в сборной при Карпине? Наверное. Может быть, это действительно так», - поведал форвард на Youtube-канале «Больше спорта».

У футболиста и тренера давний конфликт, который тянется еще со времен совместной работы в московском «Спартаке».

Напомним, что Карпин возглавил национальную команду минувшим летом. С тех пор Дзюба перестал играть за сборную страны.

Ранее Артём заявил, что готов сделать шаг навстречу Карпину.