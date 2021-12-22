Грулёв прокомментировал продление контракта с «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Грулёв высказался по поводу пролонгации сотрудничества с «бело-голубыми». Сегодня, 22 декабря, столичный клуб отрапортовал о подписании с форвардом контракта до 2025 года.

«Чувствую, что прогрессирую. Я хотел остаться в «Динамо», клуб тоже намеревался сохранить меня. Очень здорово, что мы нашли общий язык», - цитирует футболиста пресс-служба столичного клуба.

Грулев принял участие в 16 матчах нынешнего сезона российской Премьер-лиги. На счету нападающего шесть забитых мячей.

На зимнюю паузу «Динамо» ушло на втором месте в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два балла.