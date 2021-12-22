Дзюба: «Как меня не стало в сборной, оказалось, что я портил атмосферу, клоун»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в очередной раз высказался о сборной России. Он ответил на критику в свой адрес во время беседы на ютуб-канале «Больше спорта».

«Когда сборная побеждает, ты - душа команды. А как Дзюбы не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу, клоун. Так не бывает. Буду ли я в сборной, не мне решать», - поведал футболист.

Стоит отметить, что Дзюба не провел ни одного поединка за российскую сборную после назначения Валерия Карпина главным тренером. В сентябре наставник вызывал игрока «Зенита» в команду для подготовки к матчам квалификации чемпионата мира-2022, но Артём отказался, сославшись на плохие физические кондиции.