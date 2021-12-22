РПЛ приняла решение о переносе матчей 22-го тура

22-й тур российской Премьер-лиги перенесен. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале турнира.

На общем собрании лиги было принято решение о переносе матчей чемпионата России на май. Игры состоятся с 3 по 5 мая. Изначально планировалось, что тур пройдет с 18 по 20 марта.

Это решение приняли в связи с участием национальной команды в стыковых поединках за право сыграть на чемпионате мира-2022. В полуфинальном матче подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Польши. Игра пройдет в Москве. Победитель этого противостояния сыграет в финале с сильнейшим в паре Швеция – Чехия.