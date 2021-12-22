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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Он сказал, что топор войны зарыт»: Дзюба вспомнил о встрече с Карпиным

22 Декабря 2021 • 13:18 Комментировать (1)

Форвард Артём Дзюба рассказал о своей встрече с наставником сборной России Валерием Карпиным. Об этом нападающий петербургского «Зенита» поведал на Youtube-канале «Больше спорта».

«Пришел на встречу с чистым сердцем, с желанием забыть все. Карпин протянул мне руку и сказал, что топор войны зарыт. Я ему поверил», - заявил Артём.

33-летний нападающий не сыграл ни одного матча за национальную команду после прихода в нее Валерия Карпина. В сентябре главный тренер вызывал Дзюбу в сборную для подготовки к играм отбора ЧМ-2022, однако игрок отказался, сославшись на плохую форму.

Ранее форвард заявил о желании вернуться в команду и наладить отношения с наставником.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
sierge
22 Декабря 2021 в 14:27
А потом Дзюба сказал что еще не готов)
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