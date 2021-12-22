«Он сказал, что топор войны зарыт»: Дзюба вспомнил о встрече с Карпиным

Форвард Артём Дзюба рассказал о своей встрече с наставником сборной России Валерием Карпиным. Об этом нападающий петербургского «Зенита» поведал на Youtube-канале «Больше спорта».

«Пришел на встречу с чистым сердцем, с желанием забыть все. Карпин протянул мне руку и сказал, что топор войны зарыт. Я ему поверил», - заявил Артём.

33-летний нападающий не сыграл ни одного матча за национальную команду после прихода в нее Валерия Карпина. В сентябре главный тренер вызывал Дзюбу в сборную для подготовки к играм отбора ЧМ-2022, однако игрок отказался, сославшись на плохую форму.

Ранее форвард заявил о желании вернуться в команду и наладить отношения с наставником.