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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская - о заявлении Дзюбы: «Карпин решает, игрок какого плана ему нужен»

22 Декабря 2021 • 12:58 Комментировать

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на заявление нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы о намерении вернуться в сборную России. Форвард готов пойти на примирение с наставником команды Валерием Карпиным.

«Приедет ли он весной в сборную или нет - будет определять тренер. Тренер решает, игрок какого плана ему нужен», - приводит слова Смородской «Спорт-экспресс».

Карпин занял пост рулевого национальной команды после провального чемпионата Европы-2020. С тех пор Дзюба не сыграл ни одного поединка за сборную страны.

В марте 2022 года подопечные Карпина проведут стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира в Катаре. В соперники России досталась команда Польши.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Артём Дзюба Ольга Смородская
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