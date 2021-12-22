Смородская - о заявлении Дзюбы: «Карпин решает, игрок какого плана ему нужен»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на заявление нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы о намерении вернуться в сборную России. Форвард готов пойти на примирение с наставником команды Валерием Карпиным.

«Приедет ли он весной в сборную или нет - будет определять тренер. Тренер решает, игрок какого плана ему нужен», - приводит слова Смородской «Спорт-экспресс».

Карпин занял пост рулевого национальной команды после провального чемпионата Европы-2020. С тех пор Дзюба не сыграл ни одного поединка за сборную страны.

В марте 2022 года подопечные Карпина проведут стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира в Катаре. В соперники России досталась команда Польши.