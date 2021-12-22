Кавазашвили: «Ларссон, Промес и Соболев не достойны играть в основе «Спартака», посмотрим, как проявит себя Николсон»

Экс-вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался насчет трансфера ямайского нападающего Шамара Николсона в стан «красно-белых». Нападающий был приобретен у бельгийского «Шарлеруа». С бомбардиром подписан долгосрочный трудовой договор до середины 2026 года.

«Любой новенький вызывает сомнения, сможет ли он заиграть… Не сказал бы, что Ларссон, Соболев и Промес достойны играть в основе. Посмотрим, как проявит себя Николсон», - передает слова эксперта «Спорт-экспресс».

Если верить российской прессе, сумма трансфера ямайского форварда в «Спартак» составила 6,5 миллиона евро.

В сезоне-2021/2022 Шамар принял участие в 18 поединках чемпионата Бельгии. Николсон отметился 13 результативными ударами и семью ассистами.