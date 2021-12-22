«Звёзды есть везде»: Смородская высказалась о новичке «Спартака»

Ольга Смородская, ранее занимавшая пост президента московского «Локомотива», поделилась мнением о первом зимнем трансфере «Спартака». «Красно-белые» усилились ямайским нападающим Шамаром Николсоном.

«Способен ли он усилить «Спартак»? Время покажет. Я этого игрока не знаю. Ямайский футбол не блещет, но звезды есть везде», - поведала Смородская в интервью «Спорт-экспрессу».

Николсон перебрался в стан «красно-белых» из «Шарлеруа». Шамар заключил с москвичами контракт до 2026 года. Сумма сделки, по сведениям СМИ, составила 6,5 миллиона евро.

В текущем сезоне чемпионата Бельгии ямайский голеадор провел 18 поединков и записал на свой счет 13 забитых мячей и семь результативных передач.