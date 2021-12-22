«Не против сделать шаг навстречу»: Дзюба хочет вернуться в сборную России

Центрфорвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба заявил о намерении вернуться в национальную команду. 33-летний футболист готов сделать шаг навстречу главному тренеру сборной Валерию Карпину, с которым у него давний конфликт.

«Не против сделать шаг навстречу, но не хочу, чтобы это против меня вывернули. Готов приехать в сборную - без всяких подковерных игр», - приводятся слова нападающего в телеграм-канале журналиста Василия Конова.

Напомним, что Дзюба не провел ни одной игры за национальную команду после назначения Карпина.

Сборная России заняла второе место в своей группе отбора ЧМ-2022. Весной следующего года национальная команда примет участие в стыковых матчах за право поехать на мундиаль. Первым соперником россиян будет сборная Польши.