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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Не против сделать шаг навстречу»: Дзюба хочет вернуться в сборную России

22 Декабря 2021 • 11:59 Комментировать (1)

Центрфорвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба заявил о намерении вернуться в национальную команду. 33-летний футболист готов сделать шаг навстречу главному тренеру сборной Валерию Карпину, с которым у него давний конфликт.

«Не против сделать шаг навстречу, но не хочу, чтобы это против меня вывернули. Готов приехать в сборную - без всяких подковерных игр», - приводятся слова нападающего в телеграм-канале журналиста Василия Конова.

Напомним, что Дзюба не провел ни одной игры за национальную команду после назначения Карпина.

Сборная России заняла второе место в своей группе отбора ЧМ-2022. Весной следующего года национальная команда примет участие в стыковых матчах за право поехать на мундиаль. Первым соперником россиян будет сборная Польши.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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Spirit
22 Декабря 2021 в 12:23
а нужен ты сборной то?
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