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Нигматуллин - о «Спартаке»: «Летом будет огромная неустойка и новый тренер»

22 Декабря 2021 • 11:29 Комментировать (2)

Экс-голкипер сборной России и столичного «Локомотива» Руслан Нигматуллин скептически относится к смене главного тренера в «Спартаке». Вместо португальца Руя Витории команду будет тренировать итальянский специалист Паоло Ваноли, имеющий опыт работы ассистентом Антонио Конте.

«Следующим летом будет огромная неустойка и новый тренер. По-другому не вижу. Могу предположить, что у Ваноли ничего не получится в «Спартаке», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Ваноли занял пост наставника «народной команды» на прошлой неделе. С ним подписан контракт на 1,5 года.

По итогам первой части сезона спартаковцы занимают лишь девятое место в турнирной таблице РПЛ. При этом команда пробилась в 1/8 финала Лиги Европы, выиграв свою группу.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Нигматуллин
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Комментарии (1)
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SpaM
22 Декабря 2021 в 12:10
"приводит слова эксперта"... Нигматуллин то?. И давно))? Или у нас теперь вообще любой человек эксперт?
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