Нигматуллин - о «Спартаке»: «Летом будет огромная неустойка и новый тренер»

Экс-голкипер сборной России и столичного «Локомотива» Руслан Нигматуллин скептически относится к смене главного тренера в «Спартаке». Вместо португальца Руя Витории команду будет тренировать итальянский специалист Паоло Ваноли, имеющий опыт работы ассистентом Антонио Конте.

«Следующим летом будет огромная неустойка и новый тренер. По-другому не вижу. Могу предположить, что у Ваноли ничего не получится в «Спартаке», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Ваноли занял пост наставника «народной команды» на прошлой неделе. С ним подписан контракт на 1,5 года.

По итогам первой части сезона спартаковцы занимают лишь девятое место в турнирной таблице РПЛ. При этом команда пробилась в 1/8 финала Лиги Европы, выиграв свою группу.