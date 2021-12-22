Рангник позвал в «Манчестер Юнайтед» аналитика «Локомотива»

Эван Шарп, который работает аналитиком в московском «Локомотиве», пополнит тренерский штаб Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается в твиттер-аккаунте инсайдера Фабрицио Романо.

Рангник решил позвать Шарпа к себе после того, как Киран Маккенна покинул манкунианцев ради работы в «Ипсвиче».

Эван работает в стане «железнодорожников» с ноября текущего года. До переезда в Россию он трудился в «Торонто» и «Нью-Йорк Ред Буллз».

Контракт Рангника с «красными дьяволами» рассчитан до завершения нынешнего сезона.

После 16 сыгранных матчей «МЮ» занимает шестое место в таблице АПЛ.