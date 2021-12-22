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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Пора зажечь и в России»: «Спартак» показал нарезку голов Николсона видео

22 Декабря 2021 • 10:18 Комментировать (1)

Во вторник, 21 декабря, московский «Спартак» объявил о первом зимнем трансфере. Ряды «народной команды» пополнил ямайский форвард таранного типа Шамар Николсон. Игрок заключил с «красно-белыми» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до 2026 года.

В твиттер-аккаунте московского клуба опубликовано видео с голами Николсона в чемпионате Бельгии. До переезда в Россию он защищал цвета клуба «Шарлеруа», за который наколотил 13 мячей в 18 поединках.

«Спартак» завершил первую половину сезона РПЛ на девятом месте в таблице. На прошлой неделе клуб сменил главного тренера – вместо португальца Руя Витории с командой будет работать итальянец Паоло Ваноли.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шамар Николсон
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