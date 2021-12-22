Во вторник, 21 декабря, московский «Спартак» объявил о первом зимнем трансфере. Ряды «народной команды» пополнил ямайский форвард таранного типа Шамар Николсон. Игрок заключил с «красно-белыми» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до 2026 года.

В твиттер-аккаунте московского клуба опубликовано видео с голами Николсона в чемпионате Бельгии. До переезда в Россию он защищал цвета клуба «Шарлеруа», за который наколотил 13 мячей в 18 поединках.

Статистика Шамара в этом сезоне чемпионата Бельгии: 18 матчей, 13 голов и 5 голевых передач



Теперь пора зажечь и в России pic.twitter.com/QeAbSCADSQ — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 21, 2021

«Спартак» завершил первую половину сезона РПЛ на девятом месте в таблице. На прошлой неделе клуб сменил главного тренера – вместо португальца Руя Витории с командой будет работать итальянец Паоло Ваноли.