Новая схема – продажа Понсе: Что значит переход Николсона в «Спартак»

В понедельник появилась информация, что Шамар Николсон перейдёт в «Спартак». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что значит трансфер в стан «красно-белых».

В понедельник «Спартак» анонсировал трансфер футболиста из Ямайки, а СМИ раскрыли его имя. Им станет нападающий Шамар Николсон из «Шарлеруа». Сумма трансфера, как сообщают медиа, составит 10 миллионов евро. Подписание Николсона дает возможность сделать сразу несколько предположений относительно того, как будет меняться «Спартак» под руководством Паоло Ваноли.

Прежде всего, сразу видно, что новый тренер действительно получил поддержку со стороны руководства. Можно вспомнить, как летом Руй Витория мучился без трансферов, получив лишь под занавес летнего окна Максимилиано Кофрие. В противовес этому Ваноли ещё до первого сбора будет иметь в своём распоряжении и Хлусевича, и Свинова, и Николсона. По крайней мере итальянец сразу сможет их инкорпорировать в состав.

При этом мы видим, что у Ваноли большая финансовая поддержка. Тот же Витория не получал игроков такой стоимости. «Спартак», видимо, подпишет ещё и Леона Классена. Уж как минимум здорово, что теперь «красно-белые» не будут ужиматься в средствах на усиление состава, что должно сыграть важную роль.

Сам Николсон намекает ещё на одну важную деталь в новом «Спартаке». Ямаец – это высокий и мощный нападающий. Теперь в стане «красно-белых» таких будет двое – в пару к Соболеву придёт Николсон. Это говорит о том, что для Ваноли важно иметь мощного форварда впереди, раз «Спартак» хочет иметь вариативность на этой позиции. В общем, делаем зарубку, что «красно-белые» будут строить свою игру с обязательным уклоном на мощного нападающего. При Витории и при Тедеско такого не было. Скорее вспоминается период Карреры, когда наличие Зе Луиша было критически важным для команды.

После этого логично встает вопрос о будущем других нападающих. Если Джордана Ларссона (при условии, что швед наберёт форму) можно убрать немного в оттяжку под высокого форварда, то вот роль Эсекьеля Понсе оказывается под вопросом. Конечно, здорово иметь разных нападающих для разных стилей игры, но иметь столько форвардов кажется некоторой роскошью. Учитывая лимит, отдавать легионерскую квоту игроку, который будет на скамейке – это точно перебор. Сейчас же, получается, у «Спартака» в группе атаки будут как минимум Николсон, Соболев, Ларссон, Понсе, Промес, Бакаев. Всех одновременно на поле разместить нереально, и от кого-то придётся избавляться. Скорее всего, выбор будет сделан в пользу иностранца. Ларссон, который может действовать в оттяжке, более вариативен, так что напрашивается продажа Понсе.

Выгонять аргентинца всеми силами не будут, поэтому сейчас «Спартак» занимается тем, что пристраивает Йоррита Хендрикса в «Химки» или ещё куда-то. Однако остаётся важнейший вопрос отсутствия опорного полузащитника. Если его возьмут не сейчас, то уж летом он точно будет, а на российском рынке вариантов нет. Если же брать легионера, то кого-то из иностранцев придётся продавать, и мы опять упираемся в то, что Понсе в долгосрочной перспективе места в команде нет.

Ещё трансфер Николсона намекает на то, что «Спартак» всё же хочет покупать игроков молодых, чтобы суметь потом перепродать. В марте ямайскому форварду исполнится 25 лет, очевидно, что задача «красно-белых» раскрутить его и через года два отправить на повышение за более солидную компенсацию. В целом стратегия верная, вопрос только в её реализации.

Андрей Центров