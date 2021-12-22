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Новая схема – продажа Понсе: Что значит переход Николсона в «Спартак»

22 Декабря 2021 • 09:52 Комментировать (4)

В понедельник появилась информация, что Шамар Николсон перейдёт в «Спартак». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что значит трансфер в стан «красно-белых».

В понедельник «Спартак» анонсировал трансфер футболиста из Ямайки, а СМИ раскрыли его имя. Им станет нападающий Шамар Николсон из «Шарлеруа». Сумма трансфера, как сообщают медиа, составит 10 миллионов евро. Подписание Николсона дает возможность сделать сразу несколько предположений относительно того, как будет меняться «Спартак» под руководством Паоло Ваноли.

Прежде всего, сразу видно, что новый тренер действительно получил поддержку со стороны руководства. Можно вспомнить, как летом Руй Витория мучился без трансферов, получив лишь под занавес летнего окна Максимилиано Кофрие. В противовес этому Ваноли ещё до первого сбора будет иметь в своём распоряжении и Хлусевича, и Свинова, и Николсона. По крайней мере итальянец сразу сможет их инкорпорировать в состав.

При этом мы видим, что у Ваноли большая финансовая поддержка. Тот же Витория не получал игроков такой стоимости. «Спартак», видимо, подпишет ещё и Леона Классена. Уж как минимум здорово, что теперь «красно-белые» не будут ужиматься в средствах на усиление состава, что должно сыграть важную роль.

Сам Николсон намекает ещё на одну важную деталь в новом «Спартаке». Ямаец – это высокий и мощный нападающий. Теперь в стане «красно-белых» таких будет двое – в пару к Соболеву придёт Николсон. Это говорит о том, что для Ваноли важно иметь мощного форварда впереди, раз «Спартак» хочет иметь вариативность на этой позиции. В общем, делаем зарубку, что «красно-белые» будут строить свою игру с обязательным уклоном на мощного нападающего. При Витории и при Тедеско такого не было. Скорее вспоминается период Карреры, когда наличие Зе Луиша было критически важным для команды.

После этого логично встает вопрос о будущем других нападающих. Если Джордана Ларссона (при условии, что швед наберёт форму) можно убрать немного в оттяжку под высокого форварда, то вот роль Эсекьеля Понсе оказывается под вопросом. Конечно, здорово иметь разных нападающих для разных стилей игры, но иметь столько форвардов кажется некоторой роскошью. Учитывая лимит, отдавать легионерскую квоту игроку, который будет на скамейке – это точно перебор. Сейчас же, получается, у «Спартака» в группе атаки будут как минимум Николсон, Соболев, Ларссон, Понсе, Промес, Бакаев. Всех одновременно на поле разместить нереально, и от кого-то придётся избавляться. Скорее всего, выбор будет сделан в пользу иностранца. Ларссон, который может действовать в оттяжке, более вариативен, так что напрашивается продажа Понсе.

Выгонять аргентинца всеми силами не будут, поэтому сейчас «Спартак» занимается тем, что пристраивает Йоррита Хендрикса в «Химки» или ещё куда-то. Однако остаётся важнейший вопрос отсутствия опорного полузащитника. Если его возьмут не сейчас, то уж летом он точно будет, а на российском рынке вариантов нет. Если же брать легионера, то кого-то из иностранцев придётся продавать, и мы опять упираемся в то, что Понсе в долгосрочной перспективе места в команде нет.

Ещё трансфер Николсона намекает на то, что «Спартак» всё же хочет покупать игроков молодых, чтобы суметь потом перепродать. В марте ямайскому форварду исполнится 25 лет, очевидно, что задача «красно-белых» раскрутить его и через года два отправить на повышение за более солидную компенсацию. В целом стратегия верная, вопрос только в её реализации.

Андрей Центров

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Эсекель Понсе Паоло Ваноли
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
AndrewS
22 Декабря 2021 в 11:55
Э, ребята! Николсон парень, конечно, интересный, но... Он хорош на свободном мяче, а под прессингом вообще не играет! Поэтому забивал-то он много, но - исключительно аутсайдерам бельгийского чемпа. Лидерам не забил ни одного гола! Чуть у соперника плотная оборона - и нет Шамара! У нас ему не дадут свободно ни мяч принимать, ни бить! Уткнётся он здесь в наши "автобусы", затрут его двое-трое защитников, что он будет делать?.. Убежать может, хорошо. Прицел, вроде, есть, попадает и с острых углов. Дальним ударом владеет. Наверное, и стандарты неплохо может бить. Но ещё посмотреть надо, как он с плотной опекой справляться будет!
ILLNAT
22 Декабря 2021 в 09:59
Всем давно уже ясно,что Ларссон играть в "Спартаке" да и вообще в России не хочет.Вот его и надо продавать,причем как можно скорее.А Понсе вполне себе сгодится.Хендрикса нужно бесплатно отдать,как этот игрок попал в "Спартак" вообще не понятно.
AndrewS
22 Декабря 2021 в 11:46
В целом, так. Вопрос только в том, продавать ли Ларссона сейчас, пока нет Понсе и ещё неизвестно, в каком состоянии он вернётся, или придержать до лета. Типо: - Джордан! Блеснёшь в ЛЕ, летом уйдёшь в хороший клуб! Только я сомневаюсь, что Ларссон сможет мобилизоваться. Продать - что получится? Понсе нет, в нападении остаёмся с полуразобранным Соболевым и ещё неизвестно каким Николсоном! Так что, не всё так радужно...
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