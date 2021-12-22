«Спартак» - о новом форварде: «Кошмар для защитников РПЛ»

Пресс-служба московского «Спартака» в твиттер-аккаунте опубликовала пост, посвященный переходу ямайского форварда Шамара Николсона.

«Кошмар для защитников РПЛ. На экранах - с 2022-го года», - гласит сообщение «красно-белых».

О трансфере 24-летнего голеадора было объявлено во вторник, 21 декабря. Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2026 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 6,5 миллиона евро.

В Россию Николсон переехал из «Шарлеруа». В текущем сезоне Шамар отметился 13 забитыми мячами в 18 матчах чемпионата Бельгии.