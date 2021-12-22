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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» - о новом форварде: «Кошмар для защитников РПЛ»

22 Декабря 2021 • 09:22 Комментировать (4)

Пресс-служба московского «Спартака» в твиттер-аккаунте опубликовала пост, посвященный переходу ямайского форварда Шамара Николсона.

«Кошмар для защитников РПЛ. На экранах - с 2022-го года», - гласит сообщение «красно-белых».

О трансфере 24-летнего голеадора было объявлено во вторник, 21 декабря. Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2026 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 6,5 миллиона евро.

В Россию Николсон переехал из «Шарлеруа». В текущем сезоне Шамар отметился 13 забитыми мячами в 18 матчах чемпионата Бельгии.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шамар Николсон
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Комментарии (4)
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crocodile
22 Декабря 2021 в 12:39
ай хто-та дафно расторк кантрахт са сваим мозгом), но что касается Николсона, то у него есть все данные для того, чтобы в такой лиге как РПЛ забивать, если не столько же, то ненамного меньше
jUMPER
22 Декабря 2021 в 10:32
ай...ну фсё...)))зашытники усех клубаф РэПэЛ...с завтришнива дня будут растаргать кантрахты са сваими клубами...)))
Nicholais
22 Декабря 2021 в 09:50
Не хочу принижать достоинства Николсона, но.... вот в этом весь уровнень нынешней РПЛ. Черпаем усиление в клубах-середняках Бельгии, а потом удивляемся поражениям от Брюгге.
-
П.С. "Кошмар для защитников РПЛ" - а как насчёт защитников ТОП-клубов Европы? ;-) Спартак же наверняка хочет и в Еврокубках участвовать? Наших-то защитников может "кошмарить" большинство форвардов средней руки, которые к нам приезжают. Так себе, ориентировочка...
ILLNAT
22 Декабря 2021 в 09:56
Кошмар для защитников РПЛ-это всего лишь рекламный слоган для презентации игрока.) Экзотический форвард,может заиграть,а может и нет.)
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