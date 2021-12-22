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Канчельскис: «Дзюбе подойдёт нынешний уровень «Спартака»

22 Декабря 2021 • 08:57 Комментировать

Экс-форвард сборной России и «МЮ» Андрей Канчельскис поделился мнением о дальнейших перспективах нападающего Артёма Дзюбы. 33-летний бомбардир выступает за петербургский «Зенит», контракт между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.

«Дзюбе нужно менять команду или еще что-то. Может и в «Спартак» вернуться. Сейчас уровень «Спартака» Дзюбе подойдет», - передает слова эксперта Vseprosport.ru.

Дзюба является воспитанником академии «Спартака». Он находился в структуре первой команды «красно-белых» с 2006 по 2015 год.

В этом сезоне РПЛ нападающий сыграл 17 матчей, забил десять мячей и сделал четыре голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Артём Дзюба Андрей Канчельскис
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