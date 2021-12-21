«Мы будем в футбол играть, а вы принимайте свои законы»: Канчельскис обратился к депутатам

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на предложение депутата Госдумы РФ Султана Хамзаева штрафовать футболистов национальной команды за плохую игру.

В интервью для «РБ Спорт» Канчельскис высказал свое недовольство выдвинутой идеей, объяснив, почему не стоит прибегать к столь радикальным мерам.

«В командах уже есть штрафные санкции. Вы их еще хотите штрафовать? Вообще что ли уже? Мы будем в футбол играть, а вы принимайте свои законы. Зачем вы лезете в футбол? Я смотрю, вокруг они знатоки. Пусть на кухне сидят и рассуждают», - прокомментировал эксперт, подчеркнув, что подобный подход является крайне неправильным.