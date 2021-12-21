Российские клубы вовсю проводят работу на трансферном рынке во время зимней паузы в чемпионате. От остальных решил не отставать и «Ростов», найдя усиление состава в центральную линию.

Как сообщает норвежский портал VG, в стан ростовчан в скором времени переберется 20-летний полузащитник «Лиллестрёма» Магнус Кнудсен. Согласно источнику, клуб РПЛ уже согласовал переход футболиста.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают сделку в 200 тысяч евро. Стоит добавить, что в текущем сезоне Кнудсен записал на свой счет три голевые передачи в 33 матчах во всех турнирах.

Более того, хавбек представляет цвета сборной Норвегии на молодежном уровне.