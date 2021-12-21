​Появилась новая информация о сумме трансфера Николсона в «Спартак»

В ближайшее время в «Спартак» из «Шарлеруа» должен перейти ямайский нападающий Шамар Николсон. Телеграм-канал «Ложа прессы» сообщает новую информацию о сумме трансфера. По данным источника, «красно-белые» заплатят за Николсона 6,5 миллиона евро, а не 10, как сообщалось в СМИ ранее. При этом за счёт бонусных выплат сумме сделки может вырасти.

24-летний Шамар Николсон защищает цвета бельгийского «Шарлеруа» с августа 2019 года после перехода из словенского «Домжале». В сезоне 2021/2022 Николсон забил 13 голов и отдал 5 голевых передач в 18 матчах во всех соревнованиях.

Напомним, что на прошлой неделе главным тренером «Спартака» стал Паоло Ваноли.