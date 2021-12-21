​Зависимость результата от куртки тренера: «Динамо» представило необычный рейтинг

Пресс-служба «Динамо» представила необычный рейтинг. Речь идёт о рейтинге курток главного тренера команды Сандро Шварца. Были проанализированы результаты «бело-голубых» в зависимости от куртки, которую на игру надевал Шварц. Также был рассмотрен вариант без куртки. Ознакомиться со столь креативным анализом «динамовцев» можно на страничке в «Инстаграме».

После 18 туров «Динамо» располагается на второй позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Команда Сандро Шварца отстаёт от лидирующего «Зенита» на два зачётных балла. Чемпионат России возобновится в конце февраля.