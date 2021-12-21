​Стало известно, когда «Зенит» примет решение по Дзюбе

Действующий контракт Артёма Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до завершения текущего сезона. Как сообщает Metaratings, питерский клуб обсудит будущее с 33-летним форвардом в январе. Возможен вариант, при котором трудовое соглашение Дзюбы будет продлено на один сезон. При активации такой опции оклад игрока снизится вне зависимости от количества проведённых игр. Впрочем, в ходе переговоров возможны и другие варианты.

В сезоне 2021/2022 Артём Дзюба провёл за «Зенит» 24 матча во всех турнирах. В них нападающий записал на свой счёт 10 голов и 9 результативных передач на партнёров. При этом Дзюба начинал с первых минут 15 игр из 24.