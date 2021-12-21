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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Видео гола Аршавина в мини-футболе собрало более 9 млн просмотров видео

21 Декабря 2021 • 18:36 Комментировать (2)

Андрей Аршавин и несколько других известных в прошлом российских футболистов на днях побывали в Норильске и даже сыграли там в мини-футбол. По ходу матча экс-игрок «Зенита» забил эффектный гол со штрафного, технично направив мяч над «стенкой». Видео с голом Аршавина на популярной страничке 433 в «Инстаграме» собрало уже более 9,3 миллиона просмотров.

 

Напомним, что Андрей Аршавин завершил карьеру футболиста в конце 2018 года. Последним его клубом стал казахстанский «Кайрат». Ранее форвард играл за «Зенит», лондонский «Арсенал» и «Кубань».

На прошлой неделе Андрей Аршавин попал на обложку французской газеты.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
летний дождь2
21 Декабря 2021 в 20:29
и сразу нос чесать))
Cruyff
21 Декабря 2021 в 18:46
как обычно хитро мастерски и элегантно
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