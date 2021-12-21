Андрей Аршавин и несколько других известных в прошлом российских футболистов на днях побывали в Норильске и даже сыграли там в мини-футбол. По ходу матча экс-игрок «Зенита» забил эффектный гол со штрафного, технично направив мяч над «стенкой». Видео с голом Аршавина на популярной страничке 433 в «Инстаграме» собрало уже более 9,3 миллиона просмотров.

Напомним, что Андрей Аршавин завершил карьеру футболиста в конце 2018 года. Последним его клубом стал казахстанский «Кайрат». Ранее форвард играл за «Зенит», лондонский «Арсенал» и «Кубань».

На прошлой неделе Андрей Аршавин попал на обложку французской газеты.