​Названа сумма, которую «Краснодар» может заплатить за форварда из Норвегии

В зимнее трансферное окно линию атаки «Краснодара» может усилить 21-летний Эрик Ботхейм из клуба «Будё-Глимт». Как сообщает Nettavisen, футболист может обойтись «быкам» в 50 миллионов норвежских крон, то есть почти в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба не поможет команде на старте второй части сезона, поскольку его восстановление займёт около четырёх месяцев.

Что касается Эрика Ботхейма, то в 46 матчах последнего сезона форвард забил 22 гола и ещё 10 раз выступал в качестве ассистента для партнёров.

После первой части сезона «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.