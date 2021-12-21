​Холдинг, владеющий «Манчестер Сити», проанализировал «Спартак»

Холдинг City Football Group, владеющий рядом футбольных клубов по всему миру, имеет интересы в восточной Европе. Сообщалось о том, что холдинг может выкупить 20% акций московского «Спартака».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», сделка возможна в следующем календарном году. Холдинг уже проанализировал «Спартак» - документ содержит более двухсот страниц. Так, например, инфраструктура московского клуба называется высококачественной. Что касается состава команды, то анализ показал, что он второй в РПЛ по стоимости и силе. Результаты «красно-белых» не соответствуют их расходам на трансферы, о чём тоже говорится в выводах.